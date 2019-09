Flere personer har mistet livet, og i alt 34 er savnet, efter at en brand er brudt ud på en båd ud for Los Angeles i den amerikanske delstat Californien.

Det oplyser det lokale beredskab ifølge amerikanske medier.

Mike Eliason fra redningsberedskabet i Santa Barbara County bekræfter, at 34 personer tidligt mandag morgen lokal tid er savnet.

»Vi ved ikke, hvor de er, men det er også meget tåget derude,« siger Mike Eliason til det amerikanske medie CNN.

»Vi håber stadig, at nogen er svømmet i land. Når skibet ligger for anker i løbet af natten, så er det ret tæt på land. Vi bliver nødt til at håbe, men vi forbereder os på det værst tænkelige scenarie,« lyder det.

Der er tale om en godt 20 meter lang dykkerbåd, der havde 39 personer om bord. Det oplyser Aaron Bemis fra kystvagten ifølge CNN.

»Besætningen var i stand til at forlade båden, fordi de befandt sig i skibets øverste del. De 34 passagerer befandt sig under dækket,« siger han.

Tidligere bekræftede det lokale beredskab i Ventura County, at flere er døde.

»Det er en stor båd, og vi ved, at der er flere omkomne. Men jeg har ikke et præcist antal,« siger Bill Nash fra det lokale redningsberedskab i Ventura County ifølge CNN.

Forinden skrev den amerikanske kystvagt i Los Angeles på Twitter, at over 30 personer er 'i nød' på båden, der står i flammer.

Til det amerikanske netmedie The Daily Beast bekræfter lederen af Ventura Countys beredskab, Brian McGrath, at flere personer er døde.

Dykkerbåden, der hedder 'The Conception', befinder sig nær Santa Cruz Island ikke langt fra Los Angeles i det sydlige Californien.

Ifølge CNN besværliggøres redningsarbejdet tidligt mandag morgen, af at der bliver ved med at udbryde nye små brande på båden.

/ritzau/AP