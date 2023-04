Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det var aldrig synligt. Min mave var blød, min navle poppede ikke ud, der var ingen morgenkvalme, jeg mærkede aldrig et spark, ingenting.«

Sådan forklarer den 34-årige amerikaner Marla McEntire på sin TikTok.

Derfor var det også lidt af en overraskelse, da hun efter et toiletbesøg kunne kigge ned i kummen og se, at der lå en lille babydreng.

»Jeg kiggede ned i toilettet, og der lå han med vand op til begge ører og hagen og kiggede på mig med et, 'har du tænkt dig at få mig op herfra, mor?'-blik,« forklarer hun til New York Post.

Marla McEntire anede simpelthen ikke, at hun var gravid. Kun i august, da hendes menstruation udeblev, fik hun en mistanke og tag en graviditetstest.

Den var dog negativ. Siden hun var 18 år, har hun været på P-piller.

Ikke engang hendes læge opdagede, at hun var gravid, selvom hun var der så sent som i januar.

Hun havde voldsomme mavesmerter, men det blev afskrevet som forstoppelse. Noget hun ofte havde døjet med, siden hun som 23-årig fik fjernet galdeblæren.

Marla McEntire troede derfor også, at det var forstoppelse som var skyld i smerterne, den dag hun satte sig på toilettet og fødte sin søn. Her trykkede hun, med sine egne ord, »virkelig, virkelig hårdt«.

»Da jeg gjorde det, føltes det virkelig, som om alt faldt ud af min krop. Jeg råbte: 'Åh min gud, far, det er en baby! Jeg var skræmt til døde. Jeg var chokeret,« fortæller hun.

Hendes far, Kevin McEntire, fik dog fisket sit nye barnebarn op af toilettet. Herefter fulgte 20 hektiske minutter, før ambulancen kom, hvor den nyslåede mor ikke vidste, om hendes barn ville overleve.

Lægerne kunne dog konstatere, at drengen var sund og rask, og han har fået navnet Atlas.

I forhold til drengens far, fortæller Marla McEntire, at der stadigvæk er nogle tråde, der skal redes ud.

Du kan læse her, hvordan det kan være muligt for en kvinde at være gravid i ni måneder uden at opdage det.