Hendes bil blev fundet efterladt. Nøglen sad stadig i tændingen, ligesom hendes taske, pung og mobiltelefon blev fundet.

Men hende man ledte efter, Crystal Rogers, en mor til fem, var forsvundet.

Og hun er fortsat ikke set i live siden den julidag i Kentucky 2015. Løbende er politiet kommet med flere meldinger i sagen.

Nu også for ganske få timer siden. En mand, der var kærester med Rogers, er blevet anholdt og sigtet for mordet på den 34-årige kvinde.

Det oplyser FBI-afdelingen i Louisville, Kentucky.

Crystal Rogers er som sagt aldrig blevet fundet, men politiet antager, at hun er død.

Ifølge medier, herunder NBC News og AP, var manden kærester med Rogers på det tidspunkt, hun forsvandt.

Han er også en af de sidste, der så sin kæreste i live. Derfor var han også mistænkt dengang, men det er første gang, han er sigtet i sagen.

FBI udtaler, at anholdelsen skete onsdag uden dramatik.

»Anklageskriftet er forseglet, og yderligere detaljer vil blive afsløret under et retsmøde i begyndelsen af oktober,« skriver FBI.

AP skriver, at manden også er sigtet for at bortskaffe beviser i sagen. Angiveligt sidder han fængslet mod en kaution på ti millioner dollar.

Det er ikke første gang, myndighederne foretager anholdelser i sagen. Det skete sågar for en måned siden.

Her blev en 32-årig mand anholdt og sigtet for at have medvirket i en sammensværgelse, der tog livet af Crystal Rogers.

Retten fandt ham dog ikke-skyldig.

FBI udtaler denne gang, at den nye anholdelse er et »vigtigt skridt i retning af at indfri deres løfte« – løftet om at stille de ansvarlige for Rogers' forsvinden til ansvar.

De pårørende har også efterfølgende udsendt en erklæring.

Familien sender en tak til myndigheder og beder om privatlivets fred:

»Dette er endnu et skridt fremad for retfærdighed for Crystal. Fortsæt med at bede for, at retfærdigheden sker fyldest, og at vi får Crystal hjem,« oplyser familien.