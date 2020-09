Med hovedet først flyver en betjent fra Hillsboro i den amerikanske delstat Ohio ned ad en trappe i byens retsbygning.

Han har lige kastet sig ud over trappens gelænder for at få fat i 34-årige Nicholas Garrison, der tirsdag blev idømt seks måneders fængsel for besiddelse af stoffer, skriver Daily Mail.

En dom, han tydeligvis ikke havde planer om at afsone. Da betjentene ville lægge ham i håndjern, flygtede han.

Øverst i artiklen kan du se videoen fra overvågningskameraer, hvor Nicholas Garrison gør et bravt forsøg på at flygte fra sin dom.

Så bravt, at det faktisk lykkedes for ham og efterlod betjenten, der kastede sig efter ham, med fire brækkede ribben og en mild hjernerystelse.

Han løber først igennem retslokalet, så videre til trappen og så til udgangen.

Siden sin flugt har ingen set Nicholas Garrison, og politiet er på bar bund.

Den 34-årige forbryder efterlyses nu blandt befolkningen i Ohio.