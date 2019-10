Britisk politi har efter efterforskning af børneporno på internetet foranlediget hundredvis af anholdelser.

Det britiske politi har efter efterforskning af børneporno på internettet foranlediget, at der er foretaget 337 anholdelser i 38 forskellige lande.

Storbritanniens kriminalpolitis nationale efterforskningscenter oplyser, at det er en efterforskning af en af landets værste seksualforbrydere over for børn, som har ført til de mange anholdelser.

Efterforskningscenteret oplyser ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at anholdelserne er foretaget efter fjernelse af en sydkoreansk hjemmeside på det mørke internet. På hjemmesiden betalte pædofile med kryptovaluta for at se seksuelle overgreb på børn.

I Washington oplyser det amerikanske politi, at 338 personer er anholdt i sagen på globalt plan.

- Den sydkoreanske hjemmeside, der hed "Welcome To Video", blev taget offline i marts 2018. Den indeholdt over 250.000 forskellige videoer, hedder det i en pressemeddelelse fra de amerikanske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/AFP