Tysk politi beskriver fundet af 33 bomber som "en unik hændelse" for en lille by som Neutraubling.

På bare tre dage har bygningsarbejdere og eksperter fundet 33 bomber fra Anden Verdenskrig i den lille sydtyske by Neutraubling.

Det oplyser det lokale politi fredag aften.

Politiet beskriver fundene som "en unik hændelse" for en by som Neutraubling, som ligger uden for Regensburg i Bayern.

De første ni bomber blev fundet og detoneret af eksperter onsdag.

Torsdag fandt en gruppe bygningsarbejdere først en 500 kilo tung bombe.

Senere samme dag dukkede der to klyngebomber på hver ti kilo op under udgravningsarbejdet på en byggeplads i den sydlige del af byen.

Ved den videre udgravning blev der fundet yderligere 12 bomber.

Fredag skete det igen. En gruppe eksperter, der var i gang med at sondere terrænet for en mulig ny byggeplads, stødte pludselig på ni bomber.

Alle 33 bomber er løbende blevet uskadeliggjort, oplyser politiet.

Der lå engang en fabrik, der producerede dele til Messerchmitt-fly, i udkanten af Neutraubling.

Under Anden Verdenskrig blev der udført talrige luftangreb mod fabrikken og området omkring Regensburg.

Det oplyser bombeekspert Michael Weiss fra det statslige center for detonering af bomber, som ligger i Nürnberg.

