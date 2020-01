Sebastian Kurz er tilbage som kansler i Østrig, efter at han måtte gå af som følge af en opsigtsvækkende sag.

Den 33-årige leder af det konservative parti i Østrig, Sebastian Kurz, er tirsdag blevet taget i ed som kansler.

Han bliver dermed - igen - verdens yngste demokratisk valgte leder.

Kurz kommer til at stå i spidsen for en usædvanlig koalition bestående af de østrigske konservative og partiet De Grønne. Det er første gang, at miljøpartiet De Grønne kommer i regering i Østrig.

De to partier blev enige om et samarbejde efter måneders langstrakte politiske forhandlinger siden det østrigske valg i september sidste år.

Kurz har tidligere været kansler i Østrig.

I maj sidste år blev han dog afsat som følge af en opsigtsvækkende skandale hos den tidligere regeringspartner Frihedspartiet.

Skandalen fik koalitionen til at kollapse.

Den politiske uro blev udløst af en video, der blev offentliggjort i de tyske medier Der Spiegel og Süddeutsche Zeitung.

Den viser et hotelværelse på Ibiza tilbage i juli 2017. På videoen, som er lavet med skjulte optagelser, ses en måske lettere beruset partileder Heinz-Christian Strache fra Frihedspartiet.

Han tilbyder offentlige kontrakter til gengæld for hjælp i en valgkamp fra en kvinde, der udgiver sig for at være niece til en russisk oligark.

Forårets skandale sendte Østrig ud i en af de største politiske kriser i nyere tid og gjorde Kurz til den kansler, der har siddet kortest tid siden 1945.

Det lykkedes dog for Kurz at samle opbakning på ny, og han er nu tilbage som kansler og verdens yngste regeringsleder.

Det er en titel, som Finlands 34-årige statsminister, Sanna Marin, har været indehaver af i knap en måned - siden 10. december sidste år.

Kurz' konservative parti, ÖVP, fik i september 37,5 procent af stemmerne, da østrigerne var i stemmeboksen efter forårets regeringskollaps.

/ritzau/AFP