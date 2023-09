I mere end 500 dage har svenskeren Johan Floderus nu været fanget i Iran.

Her sidder EU-diplomaten i et iransk fængsel langt fra sit hjemland.

Og nu råber hans familie i Sverige om hjælp til omverden.

»I dag skulle Johan have fejret sin 33-års fødselsdag med familie og venner. I stedet har han været fængslet i Iran i mere end 500 dage,« siger hans familie i en pressemeddelelse ifølge Aftonbladet.

I anledningen af mandens fødselsdag har familien lanceret hjemmesiden FreeJohanFloderus.org, der skal forsøge at bringe fokus på, at han sidder fanget i Iran.

Og det er ikke, hvor som helst i Iran.

Den 33-årige EU-diplomat sidder fanget i Irans berygtede Evin-fængsel, mistænkt for spionage.

Han blev pågrebet i lufthavnen i Teheran under under en privat rejse, men EU har forsøgt at gøre opmærksom på, at han arbejdede for dem.

Det sagde EUs udenrigschef, Josep Borrell, i sidste uge.

»Han er en svensk statsborger, der arbejdede for EU og har været ulovligt tilbageholdt i Iran de seneste 500 dage,« lød det.

Det herinde bag ved, at 33-årige Johan Floderus sidder fængslet. Både Human Rights Watch og Amnesty har tidligere kritiseret forholdene i fængslet, hvor der angiveligt ofte foregår tortur. Foto: Wana News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Det herinde bag ved, at 33-årige Johan Floderus sidder fængslet. Både Human Rights Watch og Amnesty har tidligere kritiseret forholdene i fængslet, hvor der angiveligt ofte foregår tortur. Foto: Wana News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Aftonbladet er Johan Floderus udover et par konsulære besøg blevet nægtet at kommunikere med den svenske ambassade, og det sidste besøg var for seks måneder siden.

Ifølge familien er det også meget begrænset, hvilken kontakt de har med ham. I gennemsnit har han fået lov til at have ét kort telefonopkald om måneden den seneste tid.

»For at kunne foretage flere af disse opkald har han været nødt til at gå i sultestrejke. Opkaldene bliver overvåget og må kun foregå på engelsk. De kan afbrydes brat, hvis emnerne er 'forkerte'. Kun ét videoopkald er blevet godkendt,« oplyser familien.

Ifølge samme pressemeddelelse fra familien bliver Johan holdt fanget i en celle med lys døgnet rundt, hvilket er i strid med FNs minimumsstandarder for behandling af fanger. Det rapporteres også, at han har tilbragt over 300 dage i isolation.

Adgang til lægetjek, udendørs gåture og tilstrækkelig mad bliver angiveligt heller ikke respekteret, og han er blevet nægtet breve og bøger.

Aftonbladet har talt med Said Mahmoudi, der er professor i international lov ved Stockholm Universitet, og han har en klar teori om, hvorfor Johan Floderus holdes fanget:

De vil bruge ham som gidsel for at få iraneren Hamid Nouri udleveret, der sidder fængslet på livstid i Sverige for politiske massehenrettelser.

»Det er i tråd med andre tidligere sager i andre lande, at Iran tager et gidsel for at lægge pres på den anden part i en udveksling,« siger Mahmoudi til den svenske avis.