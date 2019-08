En 33-årig russisk mand har tilstået mordet på den populære blogger Ekaterina Karaglanova.

Den 24-årige influencer, der for nyligt havde færdiggjort sine lægestudier, blev fundet nøgen med halsen skåret over i en kuffert sidste fredag.

Det var Ekaterina Karaglanovas forældre, der fandt hendes lig, da de var taget hjem til hendes lejlighed i Moskva, fordi de ikke havde hørt fra deres datter i flere dage.

Den russiske mand, der har indrømmet drabet, havde - ifølge BBC og New York Post - et seksuelt forhold til Ektarina.

I en video, der er blevet offentliggjort af russisk politi, kan man høre manden ved navn Maxim Gareyev indrømme, at han stak hende 'mindst fem gange' i nakken og brystet.

Ifølge BBC er står det ikke klart, hvorvidt Maxim havde følgeskab af en advokat eller ej, da han indrømmede den makabre forbrydelse.

I videoen kan man også høre ham fortælle, at det angiveligt slog klik for ham, da den russiske influencer gentagne gange fornæmede og ydmygede ham.

»Hun kaldte mig grim og sagde, at ikke engang plastikoperationer ville kunne hjælp mig. Jeg kunne ikke holde det ud,« siger han og tilføjer, at hun også gjorde grin med hans seksuelle formåen og hans økonomi.

Ifølge det britiske medie var Ekaterina Karaglanova og Maxim Gareyev begyndt at se hinanden et par uger før mordet.

I videoen indrømmer den 33-årige gerningsmand, at han har en gæld på otte millioner rubler, hvilket svarer til omkring 833.000 kroner.

Han afviser dog, at motivet for drabet var penge og understreger, at han fortryder sin handling og vil samarbejde med politiet.

Ifølge BBC er politiet - udover tilståelsen - i besiddelse af overvågningsvideo, der viser Maxim Gareyev besøge Ekaterina Karaglanova i dagene omkring hendes forsvinding.



Da hun døde, havde 24-årige Ekaterina Karaglanova flere end 85.000 følgere på Instagram. Det tal er nu steget til over 100.000.