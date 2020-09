Det er frygteligt at forestille sig at pakke et kondom om - og så er det brugt.

Det var ikke desto mindre den løsning, en 34-årig kvinde fra Vietnam tyede til i kampen for at tjene nemme penge. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det lokale politi rykkede ud til en fabrik nær storbyen Ho Chi Minh City da de havde modtaget et tip om, at der foregik noget lusket på fabrikken.

Her gjorde politiet et fund af intet mindre end den ene sæk efter den anden fyldt med brugte konsomer.

320.000 brugte kondomer har man fundet frem til, der var ved at blive pakket om for at blive sendt ud og solgt i butikker.

Den 34-årige kvinde, der ejede fabrikken, bekræftede, at det netop var formålet.

Hun havde købt kondomerne af en mand i området, og kondomerne er siden hen blevet vasket, rullet sammen og pakket i platiskindpakninger.

Det vietnamesiske medie Tuoi Tre har, ifølge AP, talt med en sundhedsekspert, der siger, at tricket udgør en kæmpe, sundhedsmæssige risiko for eventuelle brugere.

Ifølge den lokale tv-kanal VTV, hvis indslag du kan se øverst her i artiklen, vides det endnu ikke, hvor mange brugte kondomer allerede er blevet solgt.

Politiet undersøger nu, om der kan være flere involverede i sagen.