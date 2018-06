Tina Charlott Nomedal LaFon fra Norge havde i længere tid forsøgt at blive gravid, men uden held. Lægen fortalte hende, at det kunne skyldes overvægt, og derfor besluttede Tina at få foretaget en slankeoperation. Det skulle vise sig at få drastiske konsekvenser for Tina - og hendes helbred.

I et interview med TV 2 Norge, fortæller 32-årige Tina Charlott Nomedal LaFon, hvordan hun på et år tabte hele 75 kilo - og gik fra at være decideret overvægtig til at blive diagnosticeret med anoreksi.

»Spiseforstyrrelser kommer ofte snigende. Jeg tror, at jeg havde den form for spiseforstyrrelse ved at trøstespise eller overspise tidligere, og det gled i stedet over i anoreksi. Man bruger mad til at kontrollere sine følelser, så det blev på en måde to sider af samme mønt,« siger hun i interviewet.

Kort efter, at Tinas læge i juli 2016 havde antydet, at et vægttab måske ville øge chancen for at blive gravid, tog hun kontakt til et privathospital for at få en såkaldt Gastric Sleeve-operation - en indsnævring af mavesækken, som udover vægttabet fører til, at man fremover vil føle mindre sult.

Tina fik fjernet 85 procent af sin mavesæk.

Sådan så Tina Charlott Nomedal LaFon ud før operationen i 2016. Foto: Privat Vis mere Sådan så Tina Charlott Nomedal LaFon ud før operationen i 2016. Foto: Privat

Men operationen skulle ikke stå alene. Tina besluttede, at det skulle være slut med overvægten én gang for alle og begyndte at træne og løbe hver dag. Hun blev fanatisk med, hvad og hvor meget hun spiste.

Et halvt år efter operationen begyndte Tina at få en masse komplimenter for sit fuldstændig forandrede udseende. Men flere i hendes nærmeste omgangskreds begyndte at blive bekymrede.

Alle kan se, jeg er syg... alle undtagen mig Tina Charlott Nomedal LaFon

For selvom Tina var blevet slank og veltrænet, fortsatte kiloene med at rasle af hende.

'Jeg er jo enig i, at det er gået hurtigt, men det er jo det, jeg ønsker! Jeg er en løber, og jeg træner hver dag. Så en hurtig vægtnedgang er jo naturlig. Uanset hvad har jeg nu nået mine målsætninger for vægten. Nu skal jeg bare stabilisere vægten og måske indsætte en lille 'buffer' i tilfælde af, at jeg ufrivilligt skulle gå et par kilo op i vægt,' skrev Tina Charlott Nomedal LaFon på sin blog i starten af 2018, hvor hun genkaldte sig de tanker og følelser, der løb igennem hendes hoved i løbet af sommeren 2017.

Fakta Faresignaler: Det kan lede til en spiseforstyrrelse Et vedvarende og overdrevent ønske om at være tynd

Negativ opfattelse af dig selv og din krop

Overdreven bekymring og optagethed af din vægt, krop og mad

Overdreven motion Kilde: Sundhedsstyrelsen

Uden at hun selv havde bemærket det, var træningen og den strenge diæt begyndt at styre hendes liv. Og snart var konsekvenserne så åbenlyse, at også hun måtte erkende, at der var noget helt galt.

I august 2017 vejede Tina Charlott Nomedal LaFon 75 kilo mindre end før slankeoperationen et år tidligere.

Et år efter fedmeoperationen havde Tina tabt 75 kilo. Hun blev diagnosticeret med anoreksi. Foto: Privat Vis mere Et år efter fedmeoperationen havde Tina tabt 75 kilo. Hun blev diagnosticeret med anoreksi. Foto: Privat

'Alle kan se, jeg er syg... alle undtagen mig,' skrev Tina Charlott Nomedal LaFon på sin blog om tiden op til den grufulde erkendelse.

Hun kom i behandling for anoreksi og kæmper stadig for at blive lidelsen kvit.

Det er en lang, sej kamp, for efter operationen føler hun sig aldrig sulten. Først når hun er ved at blive svimmel, ved Tina med sikkerhed, at hun hellere må få noget mad indenbords.

Overfor TV 2 Norge fortæller Tina Charlott Nomedal LaFon, at hun står frem med sin historie for at aftabuisere anoreksi og andre psykiske lidelser. De kan ramme alle - uanset alder, social status eller køn, understreger hun.

Du kan kontakte Landsforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade på telefon 7010 1818, hvis du føler dig i risikozonen eller kender nogen, der har brug for hjælp.

Fakta Fakta: Anoreksi i Danmark Personer med anoreksi har et stærkt ønske om at blive tyndere og tyndere, hvilket medfører at nogle når helt ned på en kropsvægt, der ligger 15-20 % under deres normale vægt

Det anslås, at omkring 5.000 lider af anoreksi i Danmark

Anoreksi er den mest dødelige psykiske sygdom blandt unge piger

En efterundersøgelse af patienter med anoreksi viser, at 7 procent er døde 10 år efter diagnosen. Efter 20-30 år er dødeligheden 15-18 procent. Kilde: Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Herunder kan du se flere billeder af Tina Charlott Nomedal LaFon, som hun så ud før operationen - og da hun var hårdest ramt af anoreksi.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat