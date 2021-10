Lørdag den 24. september blev 32-årige Beata Ratzman set stige ind i sin mands sølvgrå Suzuki Vitara i Malmø.

Siden har ingen set hende i live.

Og det er til trods for, at massive eftersøgninger i Malmø og omegn fra både civilbefolkningen og politiet har fundet sted flere gange, siden Beata forsvandt.

Beatas familie, som kommer fra og bor i Polen, frygter, at der er sket deres datter og søster noget forfærdeligt og beder til, at hun kommer hjem igen.

»Hele familien er totalt fortvivlet. Vi vil bare have, at hun bliver fundet, siger søsteren til den svenske avis Aftonbladet.

Beatas mand, der er 20 år ældre, er den sidste, der er set sammen med Beata. Ifølge politiet hentede han Beata sent om eftermiddagen lørdag den 24. september.

Hvor de kørte hen herfra, vides ikke. Det er i hvert fald ikke oplysninger, politiet har delt med offentligheden.

Manden er sindehen blevet anholdt – mistænkt for at stå bag den unge mors forsvinden. Mandens bil, den sølvgrå Suzuki, er blevet beslaglagt, og den er blevet undersøgt for spor.

Noget af det, der bestyrker politiets mistanke mod manden, er det faktum, at Beata i august søgte om skilsmisse. Og blot to uger før hun forsvandt, anmodede hun om, at manden fik et polititilhold. En anmodning, der blev afvist.

Beata har tidligere anmeldt manden for trusler og mishandling begået i perioden 2016-2021.

Manden nægter sig skyldig i alle anklager om Beatas forsvinden.