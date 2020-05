Mors dag er speciel for mange mødre, men i år var det ekstra speciel for kinesiske Li Jingzhi.

Hun fik nemlig sin søn, der havde været forsvundet i 32 år, tilbage.

»Det er den bedste gave, jeg nogensinde har fået,« sagde hun, da familien blev genforenet under en pressekonference, politiet i Kina afholdt, skriver BBC.

Mao Yin var tilbage i oktober 1988 på vej hjem fra vuggestue med sin far, Mao Zhenjing, i byen Xian i Shaanxi provinsen i Kina.

Den dengang toårige søn bad sin far om vand, så de to stoppede ved indgangen til et hotel, hvor Mao Zhenjing ville finde noget koldt vand til sin søn.

Han kiggede væk et øjeblik, og så var sønnen væk.

Parret ledte efter deres søn i mere end ti forskellige provinser i Kina, delte tusindvis af flyers ud, og Li Jingzhi sagde endda sit job op for at finde sin søn.

De havde intet held, indtil politiet fik et tip om, at en barnløs familie for mange år siden havde betalt cirka 5700 danske kroner for at adoptere en toårig dreng.

Det viste sig at være Mao Yin, som kort efter blev genforenet med sin biologiske familie, mere end 1000 kilometer fra, hvor han blev bortført.

Det blev bestemt via en DNA-test, at de havde fundet den rette.

Hans navn er nu Gu Ningning, og han har sin egen virksomhed, der sælger indretningsartikler.

Dog vil han det næste stykke tid holde fri og bruge tid sammen med sin biologiske familie.