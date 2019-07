317 personer i Moskva er anholdt under demonstration for frie lokalvalg, skriver Reuters, der citerer ngo.

Lørdag eftermiddag har russisk politi tilbageholdt flere end 317 mennesker i forbindelse med en demonstration.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer overvågningsgruppen OVD-Info.

317 demonstranter blev anholdt, da de samledes på gaden i Moskva og krævede frie og retfærdige lokalvalg.

Det var ifølge AFP ventet, at tusindvis af borgere ville deltage i protesten lørdag eftermiddag, efter at myndighederne har nægtet kandidater fra oppositionen at stille op til bystyret i Moskva.

/ritzau/