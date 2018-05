Giftige gasser og lava sprøjter fortsat op fra sprækker i jorden efter et vulkanudbrud i staten Hawaii.

Hawaii. Flydende lava fra Kilauea-vulkanen har ødelagt mindst 31 huse i Puna-distriktet på den største ø i øgruppen, der tilsammen udgør staten Hawaii.

Efter flere dage med jordskælv i Puna-distriktet opstod der i sidste uge sprækker flere steder i jorden omkring et boligområde.

Torsdag kom der varm damp, sten og giftige gasser op fra en større sprække, der også spyede lava ud.

Fredag begyndte Kilauea-vulkanen så at sende flydende lava mod boligområdet.

Samme dag beordrede myndighederne op mod 1700 indbyggere til at forlade deres hjem, mens yderligere 10.000 indbyggere blev opfodret til frivilligt at lade sig evakuere.

Det skyldtes, at farerne ved de igangværende udbrud blandt andet inkluderer "potentielt dødelige koncentrationer af svovldioxid-gas".

Derudover kan der opstå eksplosioner, som sender store sten og andre vragrester mod de bebyggede områder.

Indbyggere i Puna-distriktet har siden hen fået tilladelse til at vende tilbage til deres huse for at hente medicin, kæledyr og andet, der er strengt nødvendigt.

På trods af at lavaen flyder langsomt, har den på få dage spredt sig over et område på 36.000 kvadratmeter.

Det vides endnu ikke, hvornår lavaen vil stoppe med at flyde fra vulkanen, oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Kilauea-vulkanen er jævnligt gået i udbrud i løbet af de seneste tre årtier.

Igennem tiden har lava fra vulkanen ifølge USGS spredt sig over et område på 125 kvadratkilometer.

/ritzau/AP