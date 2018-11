228 personer er registreret som savnede i forbindelse med værste skovbrand i moderne tid i delstaten.

Voldsomme, tørre vindstød ventes mandag at forværre skovbrande i Californien, hvor redningsmandskab leder efter mere end 200 personer, som er meldt savnet.

Det bekræftede dødstal er mandag på mindst 31, mens 228 står registreret på listerne over savnede.

Kory Honea, som er sherif i Butte County i det nordlige Californien, siger, at der er tale om to brande, hvor den værste i delstatens nordlige del har ødelagt mere end 6700 hjem og virksomheder i byen Paradise - langt flere bygninger end nogen anden skovbrand i Californiens historie. Denne brand har kostet mindst 29 mennesker livet.

Ilden har lagt et område på 450 kvadratkilometer øde.

Mindst fem eftersøgningshold er blevet sat ind i Paradise. Myndighederne har taget et transportabelt DNA-laboratorium i brug og indkaldt flere specialiserede fagfolk til at hjælpe med identifikationen af ofre.

Myndighederne vurderer, at der vil gå mindst tre uger, før branden er helt under kontrol, skriver nyhedsbureauet AFP.

I den sydlige del af Californien har branden Woolsey Fire medført evakueringsordrer til en kvart million mennesker Ventura og nær Los Angeles. Branden har ramt flere kyststrækninger, og blandt andet er Malibu Beach truet.

Vindstød på 100 kilometer i timen ventes i bjerge, i dale og i kløfter, hvilket øger risikoen for væltende træer og nedfaldne elledninger.

- Blæsten er her allerede, og den vil være her i de næste tre dage, siger brandchefen for Brandvæsnet i Los Angeles County, Daryl Osby.

/ritzau/Reuters