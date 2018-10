Ikke siden den 6. oktober har nogen set eller hørt fra den svenske danser, koreograf og skuespiller Danne Dahlin, der er bosiddende i Los Angeles.

Derfor er amerikansk politi nu gået ud med en efterlysning af den 31-årige svensker. Det skriver expressen.se.

»Lige nu har vi ingen oplysninger om sagen. Vi modtog en rapport om sagen for bare få timer siden,« siger en talsmand fra politiet i Los Angeles til expressen.se.

Danne Dahlin, der har danset for superstjerner som Pink og Shakira, talte med sin mor Marianne Dahlin to dage før sin forsvinden.

»På det tidspunkt var han meget lykkelig, glad og glædede sig til en dejlig uge,« siger hun til expressen.se.

De aftalte, at de skulle tales ved om mandagen for at booke billetter til en rejse tilbage til Sverige - men han har ikke svaret hende siden.

»Vi ringede og ringede, men har ikke hørt noget fra ham. Ingen ved egentlig, hvad der er sket. I forbindelse med, at han forsvandt, flyttede han fra et sted til et andet, og han skulle maile sin nye adresse til mig, men den kom aldrig,« siger Marianne Dahlin, der beskriver sin søn som åben, social og meget udadvendt.

31-årige Danne Dahlin har ved flere lejligheder været med som danser i det svenske melodi grand prix, og han har været tilknyttet flere teaterproduktioner i Stockholm og Göteborg.