En 31-årig mand faldt lørdag aften ud af et pariserhjul på Open Beatz Festival ved den sydtyske by Nürnberg.

Natten til søndag døde han af sine kvæstelser på sygehuset.

Det skriver det tyske medie Bild.

Der står en del åbne spørgsmål tilbage efter den tragiske dødsulykke.

Manden steg på pariserhjulet ved 18-tiden sammen med en kvinde.

Men under turen faldt han pludselig ud af sin gondol af endnu uvisse årsager. Det vides heller ikke fra hvilken højde, manden faldt ned.

Efter ulykken blev den 31-årige tilset af en læge, før han blev kørt på sygehuset.

Men desværre stod hans liv ikke til at redde.

Siden har pariserhjulet været lukket, idet politiet arbejder på at finde årsagen til dødsulykken.

Open Beatz Festival er blevet afholdt siden 2012.

Med sine omkring 20.000 gæster hvert år er det den største udendørs festival for elektronisk musik i Sydtyskland.

Ulykken sker få dage efter, at to personer døde og 32 blev kvæstet, da en forlystelse i Indien knækkede midt over.