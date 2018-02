Mange mennesker har den dårlige vane at knække fingre, og de kan glæde sig over, at myten om, at det giver gigt, ikke er sand.

Men det betyder ikke, at det er ufarligt. Langt fra.

Det kan 31-årige Antoine Boylston fra den amerikanske delstat Kentucky i dén grad skrive under på, efter han for nylig var gennem et sandt mareridt som følge af sit fingerknækkeri.

Det skriver Metro.

Manden oplevede en skarp smerte i sin lillefinger, da han knækkede fingre, og troede indledningsvist, at han var kommet til at brække den. Men det viste sig hurtigt, at noget var helt galt.

Da hans hånd senere på dagen blev sort og hævet, tog han på hospitalet, hvor lægerne gav ham den uhyggelige dom efter en biopsi: Han havde pådraget sig den frygtede, kødædende infektion 'necrotizing fasciitis'.

»Jeg troede, at en kødædende bakterie var noget, folk fik i film - ikke af at knække fingre for ofte. Jeg gjorde det meget, og tænkte ikke over det, men jeg kom til at fortryde det, siger Antoine Boylston ifølge Metro.

Ifølge lægerne, der behandlede ham, havde han et gammelt sår på lillefingeren, som blev rippet op, da han knækkede fingre, og derved tillod den ondsindede bakterie at gå til angreb på ikke bare hans væv i hånden men også i resten af armen og hans indre organer.

Lægerne var nødsaget til at skære hele hans arm op for at fjerne det syge væv, og han fik efterfølgende hud fra låret lagt på armen og en del af hånden.

Man kan se billeder her, men vi skal advare om, at de ikke er for sarte sjæle.

Han var indlagt på intensivafdelingen i en uge, og lægerne frygtede en overgang, at han ville dø af sine skader, eller som det mindste miste armen. Men til sidst slap han med en amputeret lillefinger og en betydelig svækkelse af sin højre hånd.

»Det viser sig, at din styrke i hånden faktisk kommer fra din lille- og ringfinger. Det syner ikke af noget, men lillefingeren er faktisk en af de værste fingre, du kan miste«, siger den ærgerlige mand ifølge Metro.

»Men, jeg er i live - og jeg vil aldrig knække fingre igen - det kan jeg så heller ikke«.