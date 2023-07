Middehavsøen Cypern har det seneste halve år været ramt af et voldsomt virusudbrud.

Det er dog udelukkende øens katte, der er blevet ramt.

Der er nemlig tale om en muteret udgave af en variant af den såkaldte Felin coronavirus, som er udbredt på verdensplan, og er relativt almindelig forekommende blandt katte – også i Danmark.

Udbruddet på Cypern startede i januar 2023.

De lokale dyreværnsorganisationer anslår, at omkring 300.000 katte er døde under udbruddet.

Det svarer til mellem 20 og 30 procent af alle landets katte.

Herhjemme holder myndighederne øje med udbruddet på Cypern, skriver Statens Serum Institut i en nyhed.

"Det er et ret voldsomt udbrud, som vi ser blandt kattene på Cypern lige nu. Vi holder øje med situationen, og det er vigtigt at understrege, at sygdommen ikke er set smitte eller være farlig for mennesker," siger Thomas Bruun Rasmussen, der er seniorforsker ved Statens Serum Institut.

Felin coronavirus resulterer som regel i milde tarmbetændelser med få eller ingen symptomer.

I sjældne tilfælde kan virus mutere og blive til den dødelige variant Felin Infektiøs Peritonitis (FIP).