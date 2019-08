Dunk, dunk, dunk, dunk.

Forestil dig lyden af høje, gentagende techno rytmer blive ved i et tidsinterval på 12 timer. Læg dertil 3000 festglade mennesker ombord på et skib.

Kombinationen har fået lokale på den spanske ø Ibizia til at fare i flint og forlange erstatning fra et norsk krydstogtskib, skriver Express.

Indbyggerne har klaget over lyden til myndighederne, fordi den var for høj og forstyrrende og gjorde det umuligt at sove. Musikken spillede fra midt på dagen og fortsatte indtil midnat.

Reglerne siger ellers, at skibe, når de lægger til i havnen, skal holde et respektabelt lydniveau.

De lokale forstår ikke, at de festglade mennesker ikke respekterede reglerne - eller at skibet overhovedet har fået lov til at holde en fest.

Turisme er Ibizias vigtigste indtægtskilde og bliver hvert år besøgt af flere millioner turister, herunder krydstogtgæster.

De spanske myndighederne har nu taget kontakt til det norske krydstogtskib vedr. beboernes klage. De er dog endnu ikke vendt tilbage.