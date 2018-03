Et nedlagt stadion, en tidligere papirfabrik og en gravplads midt ude i ørkenen. Det er blot tre af de i alt 37 steder rundt om i USA, der de seneste uger har forvandlet sig til enorme parkeringspladser for VW- og Audi-biler. Og de i alt omkring 350.000 biler kommer til at holde der et godt stykke tid endnu.

Det skriver Reuters.

Den tyske bilproducent Volkswagen, som blandt ejer mærkerne VW og Audi, har i løbet af de sidste par måneder brugt hele 7,4 mia. dollar (næsten 45 mia. kroner) på at købe de mange dieselbiler tilbage fra de amerikanske forbrugere, efter at bilgiganten blev fanget i en kæmpe skandale tilbage i 2015.

Her fandt de amerikanske myndigheder ud af, at Volkswagen havde snydt dem i årevis ved at indbygge en software i deres dieselbiler, som fik dem til at fremstå mere miljøvenlige, en de reelt var.

Foto: LUCY NICHOLSON Foto: LUCY NICHOLSON

Senere blev blandt andre Mercedes afsløret i at have manipuleret med miljøundersøgelserne på præcis samme måde. Derfor måtte de, præcis som Volkswagen trække et stort antal biler tilbage.

Volkswagen er blevet dømt til senest per juni 2019 at have tilbagekøbt 85 procent af de i alt omkring 500.000 biler, softwaren blev installeret i, eller på anden måde sørge for, at programmet bliver fjernet, så bilerne igen opfylder kravene i den amerikanske lovgivning. Ellers skal bilgiganten betale en højere miljøafgift til den amerikanske stat.

Derfor vil Volkswagen fortsætte med at tilbagekøbe biler fra de amerikanske forbrugere.

Der venter Volkswagen en kæmpe opgave med at få fjernet programmet fra hver enkelt af bilerne, men det er planen, at de på sigt skal tilbage på vejene - enten i USA eller i andre lande. Derfor har bilproducenten nøjsomt parkeret dem på de 37 gigantiske parkeringspladser rundt om i USA, der blandt andet inkluderer et tidligere amerikansk fodbold-stadion i Detroit og en ørkenkirkegård nær Victorville i Californien.

»Disse køretøjer opbevares midlertidigt og bliver rutinemæssigt vedligeholdt på en måde, som sikrer deres langsigtede drift og kvalitet, så de kan returneres til handel eller eksporteres, når amerikanske regulatorer godkender udledningsændringerne,« har Volkswagens talskvinde Jeannine Ginivan tidligere udtalt om behovet for de gigantiske parkeringspladser.