Mudderskred og oversvømmelser førte fredag til, at omkring 300 turister blev fanget inde i den store Denali-nationalpark i Alaska.

Nationalparkens eneste vej blev blokeret og al trafik på vejen måtte standses efter, at der var faldet store mængder nedbør.

Men nu er der godt nyt til de strandede turister.

Et af vejens spor er blevet ryddet, og busser er sendt ind i nationalparken for at fragte dem ud derfra.

»Vores mandskab gjorde et fantastisk stykke arbejde efter at flere mudderskred ramte fjerntliggende dele af vejen,« siger Denail-nationalparkens ledende parkbetjent, Erika Jostad ifølge ABC News.

Mens dele af mandskabet holdt øje med situationen, fjernede andre mudder og jord fra vejen, så den igen blev farbar, fortæller hun.

Præcis hvornår alle de strandede turister er bragt i sikkerhed kan Denali-nationalparkens talsmand ikke oplyse, men han forventer, at det sker fredag nat lokal tid. Det vil sige lørdag formiddag dansk tid.

Der er ingen meldinger om, at turister er kommet til skade som følge af det voldsomme vejr.

Allerede sidste uge blev trafikken til og fra nationalparken berørt af den voldsomme regn, som førte til, at flere floder gik over deres breder og oversvømmede dele af vejen.

Også trafikken på jernbanen nord for parken måtte indstilles.

Først på mandag forventes togdriften at blive genoptaget.

Denali-nationalparken ligger omkring 200 kilometer nord for Alaskas største by, Anchorage.