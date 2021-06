Malerierne blev fundet i en affaldscontainer i den tyske delstat Bayern.

Nu efterlyser tysk politiet ejeren.

For det har vist sig, at de to oliemalerier med al sandsynlighed er ægte – og flere hundrede år gamle. Det skriver CNN.

Det har de foreløbige undersøgelser fra en kunstkender vist, efter at en 64-årige mand gjorde fundet for lidt over en måned siden. På rastepladsen Ohrenbach Ost små 70 kilometer vest for Nürnberg så han malerierne ligge blandt andet affald, og han besluttede sig for at tage dem med.

Kunstner: Samuel van Hoogstraten. Foto: Politiet i Köln Vis mere Kunstner: Samuel van Hoogstraten. Foto: Politiet i Köln

Senere indleverede den ældre mand malerierne til politiet i Köln, der har efterlyst flere oplysninger og frigivet billeder af oliemalerierne.

Det ene maleri er selvportræt fra 1665 af den italienske kunstner Pietro Bellotti, der levede fra 1627-1700.

Det andet er et portræt af en ukendt dreng kreeret af den hollandske kunstner Samuel van Hoogstraten, der levede nogenlunde samtidig fra 1627-1678.

Politiet i Köln søger både oplysninger ogmmalerierne og om, hvordan de er endt i affaldscontaineren.