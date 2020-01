En bygning, der var under opførelse, kollapsede fredag i Cambodja. Seks af de dræbte er børn.

36 mennesker er omkommet, og 23 er blevet kvæstet, efter en bygning under opførelse i Cambodja kollapsede.

Det oplyser myndighederne søndag.

Kollapset af bygningen, der skulle være til turister, skete fredag i Kep omkring 160 kilometer sydvest for Cambodjas hovedstad, Phnom Penh.

Bygningsarbejdere blev fanget i ruinerne fra den syv etager høje bygning, og efter to dage har beredskabet afsluttet redningsaktionen.

Blandt de dræbte er seks børn, 14 kvinder og 16 mænd, oplyser myndighederne i en meddelelse, som ikke oplyser, hvorfor der var børn på byggepladsen.

Guvernøren i Kep, Ken Satha, fortæller, at ejerne af bygningen, et cambodjansk par, er blevet tilbageholdt for at blive afhørt.

Landets premierminister, Hun Sen, har forsvaret regeringens håndtering og sagt, at ingen embedsmænd i Kep-provinsen vil blive fyret.

- Bygningskollapser sker ikke kun i Cambodja ... De sker andre steder ... også i USA, siger Hun Sen ved en pressebriefing.

Der er i Cambodja en vækst i bebyggelse for at kunne håndtere et stigende antal kinesiske turister og investorer.

Kollapset af bygningen i Kep sker, seks måneder efter at 28 mennesker blev dræbt, da der skete et kollaps på en kinesiskejet byggeplads i Preah Sihanouk-provinsen.

Syv personer blev anklaget for uagtsomt manddrab, og Hun Sen fyrede en embedsmand for katastrofehåndtering på grund af hændelsen.

