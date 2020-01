Militante grupper er aktive i området, hvor en befærdet bro er ramt af eksplosion. Ingen har taget skylden.

Mindst 30 mennesker er omkommet i Nigeria efter en eksplosion.

Det oplyser vidner mandag. Derudover meldes der om mindst 35 sårede.

Det var angiveligt en improviseret sprængladning (IED) - der også kaldes vejsidebombe - som detonerede på en bro i den nordøstlige nigerianske stat Borno.

Eksplosionen ramte omkring klokken 17.00 lokal tid mandag i markedsbyen Gamboru, som ligger på grænsen til nabolandet Cameroun.

- Det er en trist dag at bevidne denne frustrerende og katastrofale hændelse i vores lokalsamfund, siger øjenvidne Modu Ali Said.

- Jeg nåede lige at høre en høj lyd fra eksplosionerne, før jeg indså, at mange af mine kolleger og venner var blevet dræbt, tilføjer Said.

En talsmand for militæret har meddelt, at han vil kommentere i løbet af aftenen.

To kilder fra en civil gruppe af borgere, der bekæmper den militante gruppe Boko Haram, har bekræftet, at et angreb er fundet sted samt de tidlige formodninger om dødstallet.

Ingen gruppe har endnu taget skylden for angrebet.

Både Boko Haram og en regional gren af Islamisk Stat er dog aktive i området.

/ritzau/Reuters