Myndighederne vurderer, at der var mindst 350 passagerer om bord. Kun 183 er hidtil reddet, siger borgmester.

Mindst 30 mennesker har mistet livet i en bådulykke på en sø i den vestlige del af Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo). Knap 150 andre savnes.

Det oplyser borgmesteren i byen Inongo, Simon Mbo Wemba.

- Indtil videre har vi bjærget 30 lig. 12 kvinder, 11 børn og 7 mænd, siger borgmesteren søndag.

Han tilføjer, at der var flere end 350 passagerer om bord på båden, da den sank lørdag aften på søen Mai-Ndombe.

Hidtil er 183 af disse blevet reddet.

- Dødstallet er stadig foreløbigt, siger borgmester Simon Mbo Wemba.

Han fortæller videre, at det kan være svært at kende det nøjagtige passagertal, da flere passagerer kan være illegale migranter.

Bådulykker er ikke ualmindelige på søer og floder i DRCongo. Ulykkerne er typisk forårsaget af for mange passagerer og for megen last om bord.

Ofte ender dødstallet højt, fordi der ikke er redningsveste om bord, og fordi mange congolesere ikke kan svømme.

I april døde mindst 167 mennesker i to ulykker, der fik præsident Felix Tshisekedi til at gøre det obligatorisk for alle både at have redningskranse om bord.

I en anden alvorlig ulykke i nyere tid døde mellem 100 og 150 mennesker, da en færge sank ved kajen i byen Goma på Kivu-søen i maj 2001.

Ulykken skete, da en masse mennesker skyndte sig om bord på færgen på samme tid for at undgå et kraftigt regnskyl.

/ritzau/AFP