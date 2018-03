Det går stadig hårdt til i Ghouta ved Damaskus. Der har været blodige luftangreb, hvor civile er ramt.

Beirut. Krigsfly har lørdag bombet i Zamalka-området i den sydlige del af Ghouta-enklaven ved Syriens hovedstad, Damaskus. Det har kostet mindst 30 civile livet.

Oplysningerne kommer fra observatørgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der ikke fortæller noget om, hvor flyene kom fra.

Men observatørgruppen siger, at yderligere 10.000 mennesker lørdag har forladt oprørsområder i det østlige Ghouta.

De befinder sig nu i områder, som Syriens hær kontrollerer.

Det seneste store angreb på oprørsgrupperne i Ghouta-enklaven indledte Syriens regeringsstyrker, der støttes af Rusland, for en måned siden.

Regeringshæren bruger både landtropper og luftvåben, og også Ruslands luftvåben støtter regeringsstyrkerne.

Enklaven har været uden for præsident Bashar al-Assads kontrol under hele konflikten. Men nu har hans militær erobret omkring 70 procent af området, siden offensiven begyndte den 18. februar.

Sohr baserer sine oplysninger på et netværk af kilder rundt om i Syrien. Gruppen siger, at Assad-regimet under offensiven har dræbt flere end 1390 civile.

Samtidig er tusindvis af mennesker blevet tvunget til at flygte fra deres hjem og bevæge sig over i områder, som Assad-regimet kontrollerer.

Siden torsdag morgen er over 40.000 flygtet fra deres hjem i enklaven.

Krigen i Syrien, der begyndte i 2011, har kostet omkring 350.000 mennesker livet. Millioner af mennesker er tvunget på flugt.

Store dele af de syriske byer og infrastruktur er smadret.

/ritzau/AFP