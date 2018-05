Tidligere onsdag tog en højesteretsdommer i USA stilling til, om et forældrepars 30-årige søn skulle sættes på gaden.

Nu er afgørelsen i sagen faldet, skriver BBC.

Forældreparret, der bor i New York og hedder Rotondo til efternavn, har haft et problem, de ikke har kunne løse internt.

Deres 30-årige søn, Michael Rotondo, nægter nemlig at flytte hjemmefra, og derfor gik forældreparret rettens vej for at få sønnen ud.

Og højesteretsdommeren endte med at give forældrene ret, og smed derfor den 30-årige søn ud af huset.

Familiens advokat, Donald Greenwood, fortalte i retten, at sønnens bøn om at blive i forældrenes hus i seks måneder mere var helt uhørt.

I retten repræsenterede Rontondo-parrets søn sig selv, og efterfølgende roste dommeren ham for at have sat sig nok ind i tingene, så han kunne argumentere for sin sag.

»Jeg kan ikke se, du ved, hvorfor de ikke bare kan lade mig blive en lille smule længere i deres hus,« sagde Michael Rotondo i retten, mens hans forældre og deres advokat sad og så på.

Sønnen hævdede samtidig, at seks måneder var en rimelig tid til at lade en person, der ellers har været afhængig af andres støtte, kunne lære at klare sig selv.

Dommeren smilte og opfordrede ham til at tale med sine forældre og frivilligt forlade huset.

Tidligere havde forældrene endda forsøgt at få deres søn til at forlade huset frivilligt ved at forære ham 7.000 kroner.

Michael Rotondo har intet arbejde.