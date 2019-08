En dansk mand har været holdt fanget i 10 dage i Marbella i det sydlige Spanien.

Spansk politi har fredag formiddag oplyst, at de har befriet den hårdt medtagne dansker, som derefter blev anholdt.

Forældrene til manden, der bor i Danmark, havde anmeldt kidnapningen til dansk politi, efter de modtog et ildevarslende opkald fra kidnapperne, skriver Spanien i dag.

Gerningsmændene krævede en bankoverførsel på intet mindre end 165.000 euro svarende til 1,2 millioner danske kroner.

Hvis ikke forældrene opfyldte kidnappernes ønske, ville de tage livet af den danske statsborger, som de sendte billeder af for at bevise, at han var i deres varetægt.

De danske forældre fik ikke lang betænkningstid. Kidnapperne gav dem en deadline på seks timer.

Men det lykkedes de spanske myndigheder på kort tid at finde frem til manden, som man fandt i et hus i Marbella.

Ifølge politiets pressemeddelelse har kidnapperne fysisk misbrugt manden, mens han har været holdt fanget. Hans kraveben var gået af led, højre albue var brækket og han havde adskillige blå mærker.

Politiet har i forbindelse med redningsaktionen anholdt en 23-årig spansk mand, der er sigtet for en række lovovertrædelser – heriblandt kidnapning og vold.

Der var flere ting i kidnapperen bolig, der peger på, at han er i narkoindustrien. Det spanske politi fik nys om sagen, efter danske myndigheder havde efterlyst ham gennem Europol.

Men desværre stopper det ikke for den kidnappede danske statsborger her. Han blev anholdt på stedet, da han er efterlyst i Danmark for en overtrædelse af den danske narkotikalovgivning.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Udenrigsministeriets Borgerservice.