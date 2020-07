‘Han’ eller ‘lægen’. Det var det eneste, de måtte kalde ham. Kvinderne.

Dem, der blev holdt som sexslaver i en mystisk kult ført an af en 77-årig mand.

Historien om sexkulten kom til offentlighedens kendskab, efter italiensk politi - efter to års efterforskning - i en koordineret aktion søndag anholdt den aldrende kultleder.

Ifølge politiet gik den 77-årige mand målrettet efter unge kvinder, som han kom i kontakt med gennem forskellige virksomheder og danseskoler rundt omkring i den norditalienske egn Novara.

Ifølge politiet har kvinderne fortalt, at han brugte urter og medikamenter til at lokke dem med.

»Han udvælger hvilke piger, der skal underholde ham. Vi kalder ham ‘han’ eller ‘lægen’, fordi vi ikke må sige hans navn,« skal en af de forurettede kvinder have fortalt politiet.

Eksisteret i 30 år

Politiet mener, at sexkulten har eksisteret i 30 år, og at kvinderne er blevet udsat for systematisk hjernevaskning og indoktrinering.

Kvinderne blev bedt om at kappe alle bånd til familie og venner og have mindst mulig kontakt med omverden.

Politiet kender endnu ikke til omfanget af forbrydelsen, eller hvor mange overgreb der har fundet sted.

Ifølge forklaringer fra ofrene skulle kultlederen have lovet kvinderne, at de seksuelle overgreb »ville tænde deres indre flamme«.

Det var et tip fra et tidligere offer og kultmedlem, der fik politiet på sporet af sexkulten.

Ud over den 77-årige kultleder er flere sigtet i sagen. Hvor mange oplyser politiet ikke.