Nordirsk politi mener, at den 18 år gamle tyske backpacker Inga-Maria Hauser blev udsat for et 'grusomt og nådesløst angreb' i april 1988, hvor hun blev fundet død i en afsides del af en skov uden for Ballycastle.

Da hun blev fundet, var der gået to uger, siden hun sidst blev set i live. Det var på en færge fra Skotland. Hun ankom til Nordirland 6. april 1988. Politiet mener, hun døde kort efter. Siden dengang har omstændighederne omkring hendes drab været en af de mest omtalte drabsgåder i Nordirland. Ingen har kunnet pågribes for drabet - indtil nu.

I anledning af 30-året for drabet bad politiet nok engang offentligheden om hjælp - og det gav pote. Mandag blev to mænd på 58 og 61 år anholdt i Loughguile i Nordirland - mistænkt for at have spillet en rolle i drabet.

De to mænd er blevet afhørt af politiet, men endnu ikke formelt sigtet. Onsdag blev den 61-årige løsladt mod kaution, men politiet efterforsker fortsat hans rolle i drabet.

Politiet opretholder samtidig efterlysningen.

»Hvis der er nogen vidner derude med information, som kan hjælpe politiet, beder vi dem om at stå frem og tale med efterforskerne. Selv om det er folk, der ved, hvad der skete, men som har været stille på grund af venskab eller familieloyalitet, så er det ikke for sent at stå frem og fortælle os, hvad de ved. Gør man ikke det, kan det være strafbart i sig selv, og det vil i alle tilfælde være bedre, at man kommer til os og fortæller om sin viden,« siger kriminalinspektør Raymond Murray til avisen.

Det lokalt valgte socialdemokratiske medlem af det nordirske parlament, John Dallat, skriver på Twitter, at han håber, politiet har fat i de rette mænd.

Please God the arrest of 2 men in connection with the murder of Inga-Maria Hauser is significant. I believe it is and my thoughts are with the German family of this beautiful incredibly talented young girl who was brutally murdered and died defending her honour. — John Dallat (@johndallat) May 21, 2018

'Det tror jeg, de har, og mine tanker er medd en tyske familie til denne utroligt talentfulde unge kvinde, der blev brutalt myrdet og døde, mens hun kæmpede for sin ære,' skriver han.

Søsteren til Inga-Marie Hauser står også frem med en opfordring. Det sker i et brev.

'Der er gået næsten 30 år siden min lillesøster Inga-Maria blev brutalt dræbt. I kan ikke forestille jer, hvordan det har påvirket min familie. Vi er helt ødelagt. Det gik værst ud over min far. Han fik prostatakræft i 2005 og blev behandlet for en depression, mens hele kroppen var fuld af kræft,' skriver Friederike Leibl.

Politiet fortalte i april, at man formoder, at flere personer enten direkte eller indirekte har været involveret i drabet og i den efterfølgende sløring af, hvad der faktisk foregik den 20. april 1988, hvor hun blev dræbt. Politiet mente dengang, at man kun manglede nogle brudstykker for at kunne fastslå, hvem der er de skyldige. Der er udarbejdet en DNA-profil af den mandlige drabsmand, men efter en omfattende screening blandt 2.000 personers DNA lykkedes det ikke at finde et match.