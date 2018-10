Politimanden Collin Dorrance var på vagt, da en bombe eksploderede ombord på et Pan Am-fly, som efterfølgende styrtede ned over den skotske by Lockerbie og dræbte alle 270 mennesker ombord.

Den blot 18-årige politimand har siden 21. december 1988, hvor terrorangrebet skete, spekuleret over hvem det 20 måneder gamle spædbarn var, der blev indbragt som det første offer på det lokale rådhus, hvor han var udstationeret den nat.

»Det så ud som om hun sov, og hun så ikke ud til at være kommet til skade. Det var chokerende, da jeg forstod, at det var en af de dræbte fra Lockerbie,« siger Collin Dorrance til BBC.

»Siden har dette øjeblik plaget mig. Det var så ekstremt og intenst,« siger han videre.

Foto: ROY LETKEY Vis mere Foto: ROY LETKEY

Han ville gerne finde ud af, hvem babyen var - men ville ikke bruge sin position som politimand til det.

En ældre landmand bragte babyen ind, og til sidst lykkedes det ham at finde ud af, hvem han var.

»Det tog mig 25 år. Men han har lidt nok for det, han oplevede den nat. Jeg ville ikke plage ham med det, så jeg har ladet det ligge,« fortæller Collin Dorrance.

Siden dengang har han haft kontakt til de efterlade efter angrebet. Blandt andet har han talt med dem i forbindelse med ture til det sted, hvor flyet styrtede ned. Her mødte han tilfældigt sønnen til den ældre mand, der bragte babyen ind.

Foto: GREG BOS Vis mere Foto: GREG BOS

Her fandt han ud af, at der var tale om den 20 måneder gamle dreng Bryony Owen.

Sammen med sin mor Yvonne rejste han fra Wales til Boston for at fejre juleaften med familien, da bomben eksploderede over Lockerbie.

Collin Dorrance er i dag gået på pension og stod sammen fire andre bag et cykelløb for at samle penge ind til de efterladte, som fandt sted i lørdags.

»Jeg tænkte på Bryony i dag. Jeg havde brug for at vide, hvem personen var. Det ved jeg nu,« sagde han efter cykelløbet, der gik fra Lockerbie og knap 110 km nordpå til den skotske hovedstad, Edinburgh.