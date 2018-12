Et forbedret forhold mellem Libyen og Storbritannien giver efterforskere håb om at finde svar i den gamle sag.

Fredag er det 30 år siden, at en bombe eksploderede om bord på et amerikansk Pan Am-passagerfly, som derefter bragede ned i den skotske by Lockerbie.

Efterforskningen af attentatet, der kostede 270 mennesker livet, har fået nyt liv de seneste dage.

Den britiske avis The Times skrev således torsdag, at anklagere i sagen er kommet to mistænkte mænd nærmere.

Abdullah al-Senussi og Abu Agila Mas'ud sidder begge fængslet i Libyen, men ifølge The Times kan et forbedret forhold mellem Libyen og Storbritannien betyde, at britiske myndigheder får lov til at afhøre de to libyske mænd.

I forbindelse med en anden sag om udlevering af en libysk mand knyttet til et angreb i Manchester sidste år oplyser britiske efterforskere således, at Libyens respons på diplomatiske tilnærmelser har været "positive og konstruktive".

Det har tilsyneladende givet de britiske efterforskere håb for Lockerbie-sagen.

Abdullah al-Senussi, der var Libyens afdøde leder Muammar Gadaffis svoger og højre hånd, har længe været mistænkt for at være hjernen bag attentatet.

Han har siddet fængslet i Libyen, siden han blev udleveret fra Mauretanien i 2012.

Den tidligere spionchef var under Gadaffi blandt de mest berygtede personer i Libyen, skriver Daily Mail.

Imens beskriver avisen Abu Agila Mas'ud som en skyggefigur i Gadaffis regime og kendt for sine tekniske færdigheder.

Den nu afdøde, tidligere libyske efterretningsofficer Abdel Basset al-Megrahi blev i 2001 dømt for at stå bag Pan Am-bomben. Han blev idømt fængsel på livstid og er den eneste, der er blevet dømt i sagen. Han døde af prostatakræft i 2012.

Under sagen mod Abdel Basset al-Megrahi blev Abu Agila Mas'uds navn nævnt, men han er aldrig blevet sigtet.

I juli i år blev han idømt ti års fængsel for at bruge sprængstoffer mod oppositionsmedlemmer i Libyen i 2011.

I 2003 erkendte Muammar Gadaffi det libyske medansvar for bombeangrebet. Han udbetalte erstatninger til ofrenes familier, men han nåede aldrig at erkende, om han personligt bestilte angrebet. Gadaffi blev dræbt i 2011.

Ved Lockerbie-attentatet blev alle 259 om bord - 243 passagerer og 16 besætningsmedlemmer - dræbt. Også 11 personer på jorden mistede livet. Flyet var på vej fra London til New York.

Fredag bliver der holdt flere mindehøjtideligheder i både Storbritannien og i USA.

