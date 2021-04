I weekenden fejrede Elijah LaFrance sin 3 års fødselsdag. Det skulle vise sig at blive hans sidste, da han nådesløst blev skudt og dræbt foran sin familie. Politiet udlover stor dusør i sagen.

Det uhyggelige drab skete i Miami-Dade County i delstaten Florida.

LaFrances forældre havde netop fejret deres søn med en havefest og var i færd med at rydde op efter festlighederne.

På samme tid kørte en bevæbnet mand forbi huset i et, indtil videre, ukendt køretøj. Hele 60 gange affyrede gerningsmanden skud, og et af disse ramte 3-årige Elijah LaFrance, der stod i døråbningen til huset, skriver CBS News.

Miamis politiafdeling oplyser i en pressemeddelelse, at drengen blev fundet af sin faster og hastet til hospitalet.

Han døde senere af sine kvæstelser.

Det viste sig, at en 21-årig kvinde i familien også blev ramt af skud. Hendes tilstand er stabil.

Skuddrabet skete i en bolig, der formentlig var lejet af familien gennem Airbnb til at fejre Elijah LaFrances fødselsdag. Politiet oplyste mandag ved pressekonference, at man sætter alt ind – og bruger alle ressourcer – på at finde »de kujoner, der tog livet af en 3-årig dreng«.

»Dette var foragteligt. Dette var skødesløst.«

»Jeg har selv to sønner. Jeg kan ikke forestille mig, hvad forældrene gennemgår nu. Ren ødelæggelse. Vi har brug for samfundets hjælp, og jeg er ligeglad med, om du bare har hørt noget fra gaden. Jeg har brug for, at folk ringer,« lød det efterforskningsleder Kevin Thelwell på pressekonferencen.

Politiafdelingen i Miami udlover en dusør på 15.000 dollar – eller 92.000 kroner – for informationer, der hjælper i efterforskningen.

»Vi stopper ikke, før vi har alle involverede i skyderiet i vores varetægt. Det skylder vi familien,« lyder det fra Thelwell.

Også LaFrances onkel udtalte sig mandag ved pressekonferencen:

»De dræbte ham. Åh gud, han er stadig i vores tanker. Jeg havde lige leget med ham. Jeg ville ønske, det var mig, for jeg har levet længe nok. Han kunne ikke engang sige mor eller far.«