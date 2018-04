Tirsdag blev en tårevædet dag for et forældrepar i Kina. Gennem flere årtiers eftersøgning blev de nemlig endelig genforenet med deres nu 27-årige datter.

Det skriver flere medier blandt andet China Daily.

I januar 1994 passede forældreparret Mingqing Wang og Dengying Liu deres frugtstand i hjembyen Chengdu i Kina.

Med på arbejde havde de deres tre-årige datter Qifeng, men efter at have vendt sig om i et kort øjeblik for at betjene nogle kunder, var datteren forsvundet.

Ledte dag og nat

Lige siden den skæbnesvangre dag i 1994 har parret søgt med lys og lygte efter deres lille pige. I flere år har de hver dag finkæmmet gader indtil klokken et om natten og besøgt lokale politistationer og børnehjem for at se, om hun kunne befinde sig der.



De bragte annoncer i aviser og listede hendes navn på hjemmesider for savnede børn.

Og på trods af at de i mellemtiden fik endnu en datter, forlod de aldrig byen Chengdu i håbet om, at Qifeng en dag ville dukke op.

Blev taxachauffør for at finde pigen

I 2015 blev faren taxachauffør fordi, han håbede på, at en af passagererne en dag ville være hans datter, der satte sig ind i bilen.

»Jeg har altid ventet på den ene passager - min savnede datter,« fortalte Mingqing Wang.



Derudover satte han billeder op af sin savnede datter i bilruden og delte sedler med information om hende ud til alle sine passagerer.

Gennem årene foretog det kinesiske politi flere DNA-prøver på forskellige kvinder, som de mistænkte for at være den forsvundne pige. Men desværre var der aldrig et match.

Fantomtegning satte skub i eftersøgningen

Sidste år blev en fantomtegner rørt af at læse familiens sørgelige historie. Han tegnede derfor et billede af, hvordan Qifeng muligvis ser ud nu som voksen for at hjælpe med at finde hende.

Og det var netop dette trin i eftersøgningen, som skulle vise sig at give pote og en lykkelig afslutning på to årtiers savn.

For flere tusind kilometer væk helt oppe i det nordøstlige Kina så en 27-årig kvinde fantomtegnerens billede og var chokeret over, hvor meget det lignede hende.



Kvinden kontaktede Mingqing Wang i marts.

»Jeg græd, da jeg sendte beskeden,« fortæller hun og forklarer, hvad der stod i beskeden:



‘Har du fundet din datter?’



Mingqing Wang, der stadig ledte efter Qifeng svarede hurtigt tilbage, og på den måde fandt de ud af, at kvinden delte flere fællestræk med hans savnede datter, hvilket blandt andet inkluderede et lille ar i panden og en tendens til at blive svimmel af at græde.



»Vi havde en videochat, hvor vi ikke snakkede så meget, vi græd bare. Vi havde en stærk fornemmelse af, at hun var vores datter,« tilføjede faren.

I søndags slog en DNA-prøve det så endeligt fast: Kvinden var den forsvundne datter.

Længe ventet genforening

I mandags talte den overlykkelige far Mingqing Wang i telefon, hvor han for første gang i 24 år kunne sige beroligende faderlige ord til sin datter.



»Fra nu af er far her - du skal ikke bekymre dig om noget - far vil hjælpe dig,« sagde han til hende i telefonopkaldet i mandags ifølge The New York Post.

Allerede tirsdag skyndte Qifeng sig hen til sine forældre. Den nu 27-årige kvinde har fået både mand og børn og fløj sammen med dem til Chengdu til en tårevædet genforening.



»Jeg kan ikke fortælle dig, hvor meget håb, skuffelse og fortvivlelse vi har gået igennem de seneste 24 år. Nu kan vi endelig mødes igen,« fortalte faren.

Qifeng blev adopteret af en mand, som hun hele livet troede var hendes biologiske far, og hun voksede op i en by bare 19 kilometer fra hendes virkelige forældre. Som 10-årig døde adoptivfaren, og så blev hun ellers opfostret af hans familiemedlemmer.

Hvordan hun overhovedet endte i adoption, er der ingen forlydender omkring.