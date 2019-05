En 3-årig pige døde pludseligt under et ophold på Bodrum Holiday Resort. Nu melder andre gæster om dårlige oplevelser på samme hotel.

Diarré, svimmelhed og fluer på maden.

Det er ikke ligefrem positive anmeldelser, som luksushotellet Bodrum Holiday Resort i Tyrkiet har fået på TripAdvisor. Anmeldelserne er kommet fra gæster, som har været ramt af sygdom under ophold på hotellet.

Derfor har op til flere gæster også givet hotellet den dårligst mulige anmeldelse på TripAdvisor - nemlig én stjerne ud af seks, skriver News AU.

Nogle af anmeldelserne råder samtidig også andre til at holde sig væk, hvis man overvejer at booke et ophold på hotellet.

Anmeldelserne kommer efter, at det for et par dage siden kom frem, at en blot 3-årig pige døde pludseligt under et ophold på det selvsamme hotel tilbage i august sidste år.

Lily Gibson hed pigen, som blev syg under opholdet, hvor hun blev ramt af gulsot - en infektion, hvor kroppen blandt andet bliver gullig.

Oven på de negative anmeldelser ønsker forældrene til pigen nu at undersøge, om dårlig mad og hygiejne var årsagen til Lily Gibsons død. Derfor har familien hyret advokater til at undersøge dødsfaldet og forholdene nærmere. I hvert fald mener familiens advokat, Stephen Forrest, at der var rapporteret om en stigning af sygdomme på hotellet omkring tidspunktet, hvor familien Gibson befandt sig der.

Bodrum Holiday Resort ligger det vestlige Tyrkiet med udsigt ud til Middelhavet. Foto: Bodrum Holiday Resort Vis mere Bodrum Holiday Resort ligger det vestlige Tyrkiet med udsigt ud til Middelhavet. Foto: Bodrum Holiday Resort

»Det vigtigste er at forsøge at finde ud af, hvad dødsårsagen var, og alt andet afhænger af det,« lyder det fra Stephen Forrest.

Det er nemlig ikke lykkedes at finde ud af, hvad Lily Gibson præcist døde af. Indtil videre vides det kun, at hun altså blev syg under opholdet på Bodrum Holiday Resort.

Lily Gibsons familie bestilte deres ferie gennem rejsebureauet Thomas Cook. En talsmand fra netop Thomas Cook har efterfølgende udtalt, at man sender sine dybeste kondolencer til familien og har afleveret informationer om hotellet og dets sundhedsmæssige faciliteter, så det kan undersøges.

Bodrum Holiday Resort er et 4-stjernet hotel og ligger i Bodrum, der er en kendt feriedestination i Tyrkiet. Det er også et sted, hvor danskere kan booke ferie. Hotellet er nemlig en del af det hotel-sortiment, som rejsebureauet Spies tilbyder.