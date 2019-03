En kun 3-årig pige døde i Texas, USA, efter hun blev ladt alene i badekarret

Mor skulle lige ud og folde noget vasketøj sammen.

Den lille pige druknede fredag i hendes hjem i Decatur, hvor hendes mor lod hende være alene 'i kun nogle få minutter,' rapporterer tv-stationen DFW-TV.

Da moderen Ruth Blankenfield kom tilbage til badekarret, så fandt hun Eva med hoved under vand, sagde politiet. Paramedicinere blev tilkaldt og de begyndte straks at give førstehjælp til den 3-årige.

Først blev hun kørt på et lokalt hospital, men senere overflytter til et børnehospital i Fort Worth. Det skriver avisen New York Post.

Der ebbede livet ud om tirsdagen, for pigen, der kæmpede forgæves for sit liv på intensivafdelingen.

Der bliver ikke nogen tiltale mod forældrene, da politiet bedømmer hændelsen som 'en tragisk ulykke'.

Den afdøde pige havde fire brødre og en enkelt storesøster. Nu har familien oprettet en GoFundMe side, for at samle penge ind til begravelsen.