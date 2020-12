Den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, siger fredag, at nedlukning af samfundet bliver forlænget.

Tyskland har fredag registreret yderligere 29.875 coronavirus-infektioner på 24 timer, hvilket igen er rekord. Det viser tal fra Robert Koch Instituttet (RKI) - det tyske svar på Statens Serum Institut.

Den tidligere rekord kom torsdag, hvor antallet af nye registrerede smittede var på 23.679.

I alt er 20.970 døde med covid-19 i Tyskland under pandemien.

RKI har registreret 1.272.078 smittetilfælde.

Den markante stigning i antallet af smittetilfælde er sket, på et tidspunkt hvor Tyskland skærper restriktioner, efter at en delvis nedlukning af samfundet ikke har bragt smitteudbredelsen under kontrol.

Delstaternes ledere og forbundskansler Angela Merkel mødes søndag for at træffe beslutninger om nye restriktioner.

Delstaternes ledere og forbundskansler Angela Merkel mødes søndag for at træffe beslutninger om nye restriktioner.

RKI-chef Lothar Wieler advarede tidligere i denne uge om, at smitteudbredelsen kan blive eksponentiel, efter at tallene var fladet ud gennem nogle uger.

Tyskland var et af de lande i Europa, som tacklede den første virusbølge mest effektivt.

Over 10.000 læger er interesseret i at hjælpe på de vaccinationscentre, som planlægges opført i Tyskland, når vaccinationsprogrammet mod det nye virus indledes, hedder det i en ny rapport fra mediegruppen Funke fredag.

De regionale vaccinationscentre indrettes i haller, på stadier og i hoteller.

Det er planen, at vaccinationerne skal flyttes fra centrene til de praktiserende lægers konsultationer, så snart det er muligt.

Tysklands føderale sundhedsminister Jens Spahn, venter, at de første vaccinationer vil ske senest i januar.

- Hvis vi her op til jul har for mange sociale kontakter, og det ender med at blive den sidste jul med bedsteforældrene, så vil det ikke give mening. Det bør vi ikke gøre, sagde forbundskansler Merkel torsdag, da hun varslede hårdere restriktioner for at få dæmmet op for udbredelsen af covid-19 i Tyskland.

