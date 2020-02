Situationen i Idlib optrappes, og Tyrkiet truer med ikke at ville stoppe syriske flygtninge på vej mod Europa.

29 tyrkiske soldater er torsdag blevet dræbt i et luftangreb i den syriske provins Idlib.

Det oplyser Rahmi Dogan, der er guvernør i Hatay-provinsen i Tyrkiet, som grænser op til Syrien, i en tv-meddelelse torsdag aften.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at yderligere 36 tyrkiske soldater er blevet såret under angrebet, og at de er bragt til behandling i Tyrkiet.

Tyrkiet anklager det syriske regime for at stå bag angrebet.

Derfor har de tyrkiske styrker sent torsdag aften indledt en række angreb mod flere syriske mål.

Det oplyser den tyrkiske præsident Erdogans kommunikationschef, Fahrettin Altun, i en pressemeddelelse.

- Alle regimets kendte mål og flere endnu vil blive angrebet fra luften og fra jorden.

Den optrappede situation i Idlib-provinsen har medført en ny bølge af syriske flygtninge på vej mod Tyrkiet.

Tyrkiet huser allerede omkring 3,7 millioner syriske flygtninge. Som led i en aftale fra 2016 har EU bidraget med milliarder af euro til Tyrkiet, som til gengæld har begrænset antallet af flygtninge, der bevæger sig videre mod Europa.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, holdt torsdag aften et hastemøde med sine rådgivere om udviklingen i Idlib.

Her har han ifølge højtstående tyrkisk embedsmænd sagt, at han ikke længere vil forhindre syriske flygtninge i at rejse videre til Europa.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den syriske præsident Bashar al-Assads styrker har de seneste måneder arbejdet hårdt for at genvinde kontrollen over Idlib, som er den sidste oprørskontrollerede region i Syrien.

Tyrkiet sendte torsdag tusindvis af soldater ind i provinsen for at støtte oprørerne mod den syriske offensiv.

Præsident Erdogan har tidligere advaret om, at Tyrkiet vil svare igen mod Syrien, hvis ikke de syriske styrker trækker sig ud af Idlib.

Nato har i et telefonopkald til Erdogan natten til fredag dansk tid opfordret til en deeskalering af situationen i Syrien, siger en talsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/