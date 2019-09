I to separate angreb er mindst 29 mennesker blevet dræbt i uroplaget del af Burkina Faso.

Mindst 29 personer er søndag dræbt i to separate angreb i det nordlige Burkina Faso.

Det oplyser regeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mindst 15 civile blev dræbt og seks blev såret, da en lastbil med passagerer kørte hen over en sprængladning i Sanmatenga-provinsen. Regeringen omtaler i en meddelelse hændelsen som et "terrorangreb".

Hovedparten af de dræbte var handelsmænd, fortæller en person fra sikkerhedsstyrkerne til nyhedsbureauet AFP.

Omkring 50 kilometer derfra blev 14 personer dræbt i et angreb udført af bevæbnede mænd.

Ofrene for angrebet var en gruppe madsælgere, som var på vej ud med forsyninger til folk, der er blevet tvunget væk fra deres hjem som følge af uroligheder i området.

Burkina Faso, der er en tidligere fransk koloni og et af verdens fattigste lande, har oplevet en stigning i dødelige angreb, som begås af en række forskellige jihadistgrupper.

Herunder Islamisk Stat (IS) og grupper, der har forbindelse til al-Qaeda.

Angrebene begyndte i 2015 i det nordlige Burkina Faso og har siden spredt sig mod hovedstaden Ougadougou og andre regioner. Omkring 500 personer har siden mistet livet i angreb ifølge en sammentælling lavet af AFP.

I august angreb og dræbte bevæbnede mænd 24 soldater. Det er ifølge Reuters det største antal dødsofre i et enkelt angreb, siden militante islamister indledte deres angreb i den vestafrikanske nation.

Ingen grupper har taget skylden for søndagens to angreb.

En række lokale ledere er ifølge AFP indkaldt til et møde lørdag i Ougadougou for at drøfte sikkerhedssituationen.

/ritzau/