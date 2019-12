I 2009 blev 57 mennesker dræbt, da en konvoj på vej til at registrere en guvernørkandidat blev angrebet.

En filippinsk domstol har dømt en række personer skyldige i at stå bag den værste politiske massakre i landets historie.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

57 mennesker blev i 2009 dræbt i angrebet, som menes at være udtænkt af den indflydelsesrige Ampatuan-familie for at sætte politiske rivaler ud af spillet. Dommen har været længe ventet.

Dommer Jocelyn Solis fandt i alt 29 hovedmistænkte skyldige i at have været med til at planlægge massakren.

De 29 hovedbagmænd fik henholdsvis livstid og 40 års fængsel uden prøveløsladelse, skriver nyhedsbureauet dpa.

De dømte tæller blandt andre den tidligere borgmester Andal Ampatuan Jr. og hans to brødre.

Derudover blev 15 yderligere personer erklæret medskyldige i angrebet og dømt til mindst seks års fængsel.

Angrebet fandt ifølge Reuters sted, da en konvoj med medlemmer af en rivaliserende klan til Ampatuan-familien var på vej til at registrere en kandidat til et guvernørvalg.

Det udviklede sig til et sandt blodbad, som angiveligt blev udført af Ampatuan-familiens private hær.

Blandt de omkomne var både konen og andre familiemedlemmer til den rivaliserende kandidat samt 32 journalister og andre mediearbejdere.

De blev ifølge Reuters henrettet tæt på en landevej og begravet med deres køretøjer i et stort hul, der blev udgravet af en gravemaskine.

I alt 101 personer var på anklagebænken, skriver Reuters. Flere blev frikendt på grund af manglende beviser. Det gjaldt flere medlemmer af Ampatuan-familien.

