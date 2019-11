Alle skoler og børnehaver på Samoa er lukket, børn under 17 år er bandlyst fra at færdes i større offentlige forsamlinger, og uvaccinerede gravide kvinder må ikke møde op på arbejde.

Siden 16. oktober har mæslingevirussen nemlig spredt sig med lynets hast på Samoa, hvor 33 mennesker - heraf 29 børn under fire år - har mistet livet efter at være blevet smittet.

Desværre ser virussen endnu ikke ud til at have sluppet taget på den lille østat, der er hjem for knap 200.000 samoanere.

Onsdag lyder den seneste opdatering fra Samoas regering på, at der, indtil videre, er registreret 2.686 tilfælde af virussen. 249 af disse blot siden tirsdag.

Størstedelen af de børn, der har mistet livet som følge af mæslingeudbruddet, er mellem 0 og 4 år gamle. Foto: Reuters Vis mere Størstedelen af de børn, der har mistet livet som følge af mæslingeudbruddet, er mellem 0 og 4 år gamle. Foto: Reuters

»Med udgangspunkt i de tal, ser det ikke ud som om, at virussen har kulmineret endnu,« siger Helen Petousis-Harris, der er vaccinesikkerhedsekspert på Auckland Universitet i New Zealand, til til Washington Post.

Hun fortæller desuden, at antallet af personer, der bliver vaccineret for mæslinger på Samoa, er langt mindre end på de andre østater i Stillehavet.

»Dette er en afspejling af en masse forskellige faktorer. Samoanere har ikke særlig meget tillid til deres sundhedssystem, og de har en ret udbredt kultur for vaccineskepsis,« siger Helen Petousis-Harris.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, estimerer, at kun 31 procent af samoanske spædbørn blev vaccineret for mæslinger i 2018. Et tal, som viser et fald på næsten 70 procent de seneste år.

Latest update: 2,686 measles cases have been reported since the outbreak with 249 recorded in the last 24 hours. To date, 33 measles related deaths have been recorded. Since the Mass Vaccination Campaign on 20 Nov 2019, the Ministry has successfully vaccinated 33,085 individuals. pic.twitter.com/QloorAzWBD — Government of Samoa (@samoagovt) November 27, 2019

Ifølge WHO bærer en skandale, der fandt sted i Samoas offentlige sundhedsvæsen tilbage i 2018, en stor del af skylden for, at mange samoanere ikke ønsker at lade deres børn vaccinere.

Her mistede to spædbørn nemlig livet kort efter at have fået MFR-vaccinen, som - blandt andet - forebygger mæslinger.

Dog var vaccinen ikke skyld i dødsfaldene. Det var de sygeplejersker, der gav indsprøjtningerne, til gengæld.

Sygeplejerskerne havde nemlig mikset vaccinen med et flydende muskelafslappende middel i stedet for med vand, som man normalt gør. En fejltagelse, som siden har fået dem idømt fem års fængsel for uagtsomt manddrab.

Den samoanske regering kræver nu, at alle østatens borgere bliver vaccineret. Foto: Reuters Vis mere Den samoanske regering kræver nu, at alle østatens borgere bliver vaccineret. Foto: Reuters

Der var bare et problem: Den samoanske befolkning fik ikke at vide, at de to spædbørn havde mistet livet efter vaccinen - ikke af den. Faktisk gik der månedsvis, inden det budskab blev leveret til offentligheden.

Måneder, som vaccineskeptiske grupper og personer brugte til at stille spørgsmåltegn ved MMR-vaccinen, og hvor sikker den i virkeligheden er.

Siden den 17. november - godt en måned efter, at mæslingevirussen brød ud - har Samoa været i undtagelsestilstand, og regeringen kræver, at alle indbyggere lader sig vaccinere. Amerikanske Samoa har erklæret akut sundhedskrise og kræver, at rejsende fra Samoa og Tonga kan bevise, at de er vaccineret eller immune overfor mæslinger, inden de bliver tilladt indrejse på øen, der er amerikansk territorium.

Også Tonga, Fiji og New Zealand har rapporteret mæslingeudbrud, men på en meget mindre skala end det, der lige nu opleves på Samoa.