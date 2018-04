Tusindvis af løbere deltog i det varmeste London Marathon nogensinde, og en 29-årig brite døde undervejs.

London. Den 29-årige kok Matt Campbell, som var kendt fra et britisk tv-show, døde under søndagens usædvanligt varme maraton i London, skriver flere britiske medier heriblandt The Independent.

Manden, som tidligere havde gennemført maraton, mistede bevidstheden efter 36 kilometers løb. Det fremgår ikke, hvad løberen døde af.

Det var 23,5 grader celsius, da titusindvis af løbere gennemførte London Marathon, og det var den varmeste udgave af løbet til dato.

Matt Campbell, som for nylig gennemførte et maraton i Manchester, modtog straks hjælp, da han faldt om på gaden.

Han døde senere på hospitalet, meddeler arrangøren Virgin Money.

- Matt havde valgt velgørenhed - Brathayfonden - som inspirerer udsatte unge til at træffe positive valg i livet. Alle i organisationen bag London Marathon ønsker at udtrykke dybfølte kondolencer til Matts familie og venner, skriver Virgin Money. Han deltog ifølge BBC i løbet for at ære sin far, der døde for 18 måneder siden.

Matt Campbell har deltaget i tv-konkurrencen MasterChef, og han var derfor kendt af mange briter.

Han var i øjeblikket i gang med en turné rundt i Storbritannien.

Umiddelbart før maratonløbet havde han offentliggjort et billede af sig selv på sociale medier, hvor han skrev: Lad os gøre det!

/ritzau/