Identiteten på den 29-årige mand, som fredag aften stjal et passagerfly fra Seattle-Tacoma Lufthavn i USA, er nu blevet offentliggjort. Der er tale om en Richard Russell, som også arbejdede i den lokale lufthavn. I forbindelse med, at hans identitet er blevet kendt har familien også udsendt en erklæring om, at deres tro hjælper dem i sorgen.

»Vi er ødelagte over disse begivenheder og Jesus er i sandhed den eneste, der holder sammen på denne familie nu,« oplyser familien, som uddyber at Richard Russel var en 'trofast ægtemand, kærlig søn og god ven.'

Et billede af passagerflyet, som blev kapret fredag aften i Seattle og senere forulykkede i et øde område. Kapreren formodes omkommet som den eneste. Foto: JOHN WAULDRON

Desværre var den 29-årige mand også suicidal, hvilket menes at være en af bevæggrundene for at han stjal flyet. Efter en vild flyvetur, hvor han i øvrigt udførte vilde stunts - herunder et loop - så styrtede flyet ned på en forholdsvis øde ø i nærheden af Seattle. Ingen andre end Richard Russel selv kom til skade. Myndighederne har desuden forsikret, at der på ingen måde er tale om terror, da Richard Russel på ingen måde gav udtryk for, at han ville skade andre, tværtimod. Der er alene tale om en enkelt mands tragiske skæbne.

Den 29-årige drev et lille bageri med sin kone indtil 2015, hvor de måtte lukke forretningen. Herefter har han så fået ansættelse i lufthavnen som teknisk medarbejder.

Undervejs havde den 29-årige kontakt med kontroltårnet, som forsøgte at overtale ham til at lande flyet og berolige ham løbende. Umiddelbart virkede den 29-årige dog slet ikke bekymret, men nærmest mere eventyrlysten i sin samtale med kontroltårnet.

Kontroltårnet forsøgte flere gange at få manden til at forsøge at lande flyet, men han afviste.

»Jeg tror ikke, jeg er helt klar til at stoppe endnu, men jeg må se at holde øje med brændstoffet, for det falder hurtigt,« siger manden på en lydoptagelse af de dramatiske begivenheder.

Foto: AFP

Flyvelederen spørger også, om han har brug for hjælp til at flyve flyet og lande det.

»Nej, jeg har ikke brug for hjælp. Jeg har spillet en del computerspil,« siger den 29-årige tilsyneladende i ramme alvor.

På et tidspunkt anbefalede flyvelederen, at flykapreren skulle forsøge at lande flyet på en nærliggende militær flyvebase. Det ville han dog ikke.

»De fyre ville nok give mig en lærestreg, hvis jeg forsøger at lande der. Det kan også være, at jeg ville ødelægge noget. De har sikkert antiluftskyts,« siger manden bekymret, hvorefter flyvelederen forklarer, at det har de ikke, og at han blot forsøger at finde et sikkert sted, som han kan lande.

Flykapreren lavede også jokes med kontroltårnet.

»Tror I, at jeg får job som pilot, hvis jeg kan lande den her?« spørger han.

Flyet styrtede ned cirka 21:30 lokal tid. Myndighederne mener ikke, at der var hverken passagerer eller andre ansatte ombord på flyet. Der var plads til cirka 80 passagerer på flyet, som var et mindre propelfly.

Nedenfor ses en optagelse af flyet, hvor kapreren udfører forskellige stunts. Derudover kan du nedenfor høre optagelser fra samtalerne med kontroltårnet, hvor Richard Russel laver jokes og giver udtryk for sine bekymringer over om han kommer i fængsel.