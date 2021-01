En kinesisk skuespiller har måske sat hele sit renomé over styr. Hun har efterladt to børn på et år i USA, hvor de er blevet født af rugemødre.

Den 29-årige Zhang Shuang er blevet beskyldt af sin ekskæreste, produceren Zhang Heng, for at efterlade deres to børn.

At bruge surrogatmødre til at føde børn, som de 'kommende' forældre så overtager, så snart de er født, er absolut ulovligt i Kina. Det skriver todayonline.com

Mange kinesere ser derfor Zheng Shuangs beslutning om at få børn via surrogatmødre i USA som en falliterklæring. Hun har simpelthen brugt et smuthul i loven til sin egen fordel.

Her ses forsiden af et magasin, der fortæller historien om Zheng Shuang, der ikke vil hente sine to børn, der er født af en surrogatmor i USA. Foto: JADE GAO

Den 30-årige Zhang Heng, der er ekskæreste til skuespilleren, er blevet nødt til at opholde sig i USA i et helt år sammen med de to børn. For den tidligere veninde har ikke været behjælpelig med at få børnene hjem.

Siden skandalen for alvor brød ud den 18. januar i år, har Zheng Shuangs omdømme taget alvorligt skade. Den vil formentlig koste hende karrieren i Kina, hvor regeringen ser med strenge øjne på folk som hende.

Det begyndte med, at modehuset Prada annoncerede på Weibo (Kinas svar på Facebook, red.), at det med det samme ville ophøre med ethvert samarbejde med hende.

Flere kinesiske kendisser har også taget afstand fra hende.

Skuespilleren Zheng Shuang fotograferet i 2012. Foto: AARON TAM

The Huading Awards – der uddeler priser til kinesiske og amerikanske kunstnere – sagde torsdag, at den ville trække to priser tilbage, som hun tidligere har vundet.

Årsagen er i følge Huadingkomiteen helt klar: Kontroversen har fået hendes moral til at lide skade, og hun har ikke tænkt sig at undskylde. Hun har ingen respekt for livets hellighed.

Kinas centrale tv (CCTV) har udsendt en besked, hvor den kraftigt er imod brugen af surrogatmødre. Og den nationale radio og tv-administration fulgte kort tid efter med en udtalelse, der sagde at 'de aldrig giver en chance til dem, som har begået grimme skandaler igen (på tv, red.)'.

Endelig så siger en fertilitetsklinik i USA, at Zhang Shuang stadig skylder dem 415.000 danske kroner. De tilføjer, at begge børns helbred er helt fint, så der er ingen grund til, at hun ikke betaler.

Skuespilleren Zheng Shuang smiler, da hun går ned ad den røde løber ved filmfestivalen i Hong Kong den 15. april 2012. Foto: Aaron Tam

I stedet for at betale, hvad hun skylder, så har hun, ifølge klinikken, kontaktet dem for at bede dem om at opdrage børnene. Det har de dog nægtet.

Direktøren for klinikken hævder, at Zhang Shuang besluttede sig for, at hun ikke ville have børnene alligevel – da rugemoderen var syv måneder hende. Hun skulle stoppe graviditeten med det samme.

Det var sent for sent at stoppe en graviditet, var svaret.

En optagelse, der menes at være fra Zhang Shuang, er blevet lagt ud på Weibo.

Dér siger hun: 'Det er måske sidste gang, jeg har et publikum foran mig (...) jeg ved ikke, om jeg skal le eller græde i dag. Jeg plejede ikke at være særlig fornuftig, men i dag føler jeg, at jeg har været ærlig over for mig selv.'

Hun har også opdateret sin side på Weibo: 'Vi skal stadig leve vores liv. I fyre bliver nødt til at leve godt. Glem mig.'