En uautoriseret behandler sprøjtede ’filler’ i læben på 29-årige Rachael Knappier. Få timer senere vågnede hun med en dunkende smerte og en ekstremt hævet overlæbe.

»Min læbe rørte ved min næse. Den blev firdoblet i størrelse. Trykket og en brændende fornemmelse var helt utrolig,« fortæller hun.

Britiske Rachael Knappier delte for første gang sin historie i formiddagsprogrammet ’The Morning’, fordi hun vil advare alle mod at få en skønhedsbehandling af en uautoriseret behandler. Det skriver The Mirror.

Rachel Knappier skyndte sig på hospitalet klokken 2 om natten for at få hjælp til sin hævede læbe.

Hun troede, hun havde fået en allergisk reaktion, men en snarrådig læge kunne se, at der var tale om en fejlinjektion af filler, og derfor fik Rachael hurtigt den rigtige behandling.

Til stort held for hende.

Hun kunne nemlig have mistet overlæben, hvis ikke den var blevet behandlet hurtigt, vurderer lægen Tijon Esho, som også besøgte morgenprogrammet på britisk tv.

Han anbefaler, at man kun får foretaget skønhedsbehandlinger af læger, sygeplejersker eller tandlæger.

Faktisk troede Rachael Knappier, at kvinden, der gav hende behandlingen, var sygeplejerske.

Den 29-årige kvinde var til en såkaldt ’botox’-fest, som ifølge The Mirror er på fremmarch i England.

Her samles unge kvinder og drikker champagne og spiser kage, mens de på skift får forskellige mindre skønhedsbehandlinger med botox og filler.

Rachael Knappier havde egentlig besluttet sig for, at hun ikke ville have lavet noget, men behandleren fandt hendes ømme punkt.

For da Rachael var lille, fik hun en branddør i ansigtet, hvilket resulterede i en lille ujævnhed i overlæben, som behandleren påpegede og som hun lovede, hun kunne rette ud.

»Hun havde fundet min svaghed. Læben er det eneste ved mit udseende, som jeg har det svært ved,« fortæller Rachael Knappier til norsk TV 2.

Derfor lagde hun sig under sprøjten.

I dag advarer hun alle mod at få behandlinger af uautoriserede folk. Det kan – som Rachael Knappier er et godt eksempel på – gå rigtig galt.