En 29-årig lærer i den amerikanske stat Oklahoma indrømmer nu at have haft sex med to elever.

Det har fået myndighederne til at sigte Brandy Lynn Foreman for fire gange seksuelt samvær, efter at en af eleverne har fortalt politiet, at det hele begyndte med, at de to delte nøgenbilleder på Snapchat.

De to forurettede - den ene på 16 år og den anden på 18 år - beretter om hede stunder i den sigtedes bil på øde veje. Det skriver Sequoyah County Times.

Foreman, som var engelsklærer på en skole i Sallishaw, indrømmede at have haft sex med den 18-årige tre gange.

Det begyndte i 2017, og den seneste gang var i juli i år. Det var godt to måneder efter hans afsluttende eksamen.

Den 16-årige hævder, at han havde sex med Foreman i bilen på en vej, efter at hun samlede ham op. Han kunne ikke rigtigt huske, hvor mange gange parret havde mødtes, da de var sammen i tre måneder i sommeren 2018.

Brandy Foreman blev arresteret den 5. december, og hun har straks fået orlov fra jobbet på skolen, hvor hun også stod for oplæringen af de lokale cheerleaders.

Der blev indledt en undersøgelse, efter skolen modtog oplysninger om en mulig 'seksuel kontakt' mellem Foreman og eleverne.

Skolen kontaktede straks politiet, så snart de hørte om anklagerne. Det rapporterer KJRH.

»Fordi eleverne har ret til privatlivets fred, kan skolens ledelse ikke komme med yderligere kommentarer,« siger de i en udtalelse.

Oprindelig nægtede Brandy Foreman alt. Hun insisterede på, at hun var tæt på alle sine elever. Hun gav dem et kram, men aldrig noget, der var værre.

Senere kom dog tilståelsen. Hun indrømmede at have haft sex med de to teenagere, men nægtede at levere et skriftligt svar.

Foreman erklærede sig ikke skyldig i sidste uge, hvorefter hun blev løsladt efter at have betalt en kaution på 135.000 kroner.

Hun skal møde i retten igen den 29. januar, og hun kan se frem til 10 års fængsel for hver tiltale, skriver Sequoyah County Times.