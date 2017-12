Amerikanske Lindy Lou Layman må fortryde den opførsel, hun skulle have lagt for dagen, da hun var på date med den prominente advokat Anthony Buzbee.

Hjemme hos sin date gik hun amok og smadrede kunst til en værdi af 300.000 dollars - svarende til omkring to millioner kroner. Sådan lyder anklagen, skriver CBS.

Angiveligt mente Lindy Lou Layman, at hendes date var blevet for beruset, så hun besluttede sig for at tage hjem. Den plan var det mandlige bekendtskab efter sigende ikke helt enig i, så han forbød hende at forlade hjemmet. Det fik angiveligt Lindy Lou Layman til at gå amok og ødelægge både skulpturer og malerier i advokatens hjem.

Det var dog ikke hvilken som helst kunstner, der hang på væggen. Nej, malerierne var malet af Andy Warhol og havde altså en tårnhøj værdi.

Den 29-årige kvinde er blevet anholdt og sigtet efter den mislykkedes date.

Siden er det kommet frem, at kvinden faktisk er journalist med speciale i retssager gennem de seneste ni år.