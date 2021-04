28 mennesker har mistet livet, efter at en tribune er kollapset under stor festival i Israel, skriver Reuters.

28 personer mennesker er døde, efter at en tribune kollapsede under en jødisk festival på bjerget Mt. Meron i det nordlige Israel.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der henviser til beredskabsmyndigheder.

Mindst 50 personer meldes at være såret.

Op mod 100.000 deltog i begivenheden, der markerer Lag Ba'Omer-højtiden, skriver mediet Times of Israel.

Begivenheden er den største, der er blevet holdt i Israel, siden coronapandemiens begyndelse.

Videoer fra festen inden ulykken viser tusindvis af mennesker, der danser og hopper i takt til musik.

Vidner til ulykken fortæller ifølge Times of Israel, at redningstjenester kæmper for at komme frem til folkemængden for at redde fastklemte mennesker.

/ritzau/